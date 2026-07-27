Burkhalter Aktie

Burkhalter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803

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Langfristige Anlage 27.07.2026 10:04:12

SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burkhalter von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Burkhalter-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Burkhalter-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 65,00 CHF wert. Bei einem Burkhalter-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,385 Burkhalter-Aktien. Die gehaltenen Burkhalter-Aktien wären am 24.07.2026 2 163,08 CHF wert, da der Schlussstand 140,60 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 116,31 Prozent.

Insgesamt war Burkhalter zuletzt 1,50 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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