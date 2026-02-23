Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Burkhalter-Investment
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Burkhalter von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Burkhalter-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Burkhalter-Aktie bei 102,80 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Burkhalter-Aktie investierten, hätten nun 0,973 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Burkhalter-Papiere wären am 20.02.2026 151,95 CHF wert, da der Schlussstand 156,20 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 51,95 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Burkhalter belief sich zuletzt auf 1,66 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
