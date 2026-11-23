Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Rentable Burkhalter-Investition?
|
23.11.2026 10:03:36
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel hätte eine Burkhalter-Anlage von vor 10 Jahren eingefahren
Die Burkhalter-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 130,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Burkhalter-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,766 Burkhalter-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 129,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,31 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 0,69 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Burkhalter eine Börsenbewertung in Höhe von 1,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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