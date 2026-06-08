Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Langfristige Performance
|
08.06.2026 10:04:23
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Burkhalter von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 08.06.2016 wurde das Burkhalter-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Burkhalter-Anteile betrug an diesem Tag 120,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Burkhalter-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,828 Burkhalter-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,09 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Anteils am 05.06.2026 auf 164,40 CHF belief. Damit wäre die Investition 36,09 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von Burkhalter betrug jüngst 1,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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