SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Burkhalter-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Burkhalter-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 80,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, hätte er nun 125,000 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 140,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 17 525,00 CHF wert. Mit einer Performance von +75,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Burkhalter wurde am Markt mit 1,49 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at