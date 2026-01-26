Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Burkhalter-Investment
|
26.01.2026 10:04:21
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Burkhalter von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Burkhalter-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 97,60 CHF wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Burkhalter-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 102,459 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 508,20 CHF, da sich der Wert eines Burkhalter-Anteils am 23.01.2026 auf 141,60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,08 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Burkhalter bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
