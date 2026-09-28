Burkhalter Aktie
WKN DE: A1WZP3 / ISIN: CH0212255803
|Burkhalter-Investment im Blick
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28.09.2026 10:03:45
SPI-Titel Burkhalter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burkhalter-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Burkhalter-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Burkhalter-Anteile bei 131,00 CHF. Bei einem Burkhalter-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,634 Burkhalter-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 969,47 CHF, da sich der Wert einer Burkhalter-Aktie am 25.09.2026 auf 127,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 3,05 Prozent.
Zuletzt verbuchte Burkhalter einen Börsenwert von 1,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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