SPI-Titel Burkhalter-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Burkhalter-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von SPI-Papier Burkhalter am 12.05.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,20 CHF zu zahlen. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 7,22 Prozent. 51,51 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 47,24 Mio. CHF angesetzt wurde.

Burkhalter-Dividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss ging der Burkhalter-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 179,20 CHF aus dem Handel. Heute wird der Burkhalter-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Burkhalter-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Burkhalter-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist der Burkhalter-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,71 Prozent auf. Somit fiel die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 5,33 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Burkhalter-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Burkhalter via SIX SX 82,86 Prozent an Wert gewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Verbesserung von 96,98 Prozent statt.

Dividendenerwartung von Dividenden-Aktie Burkhalter

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 5,60 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,12 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Burkhalter

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Burkhalter steht aktuell bei 1,938 Mrd. CHF. Burkhalter verfügt über ein KGV von aktuell 24,27. 2025 setzte Burkhalter 1,202 Mrd. CHF um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 5,78 CHF.

Redaktion finanzen.at