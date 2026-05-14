BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Investmentbeispiel
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14.05.2026 10:03:37
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden BVZ-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 875,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die BVZ-Aktie investierten, hätten nun 1,143 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 1 440,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 645,71 CHF wert. Mit einer Performance von +64,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte BVZ einen Börsenwert von 298,05 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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