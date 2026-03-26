SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in BVZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der BVZ-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren BVZ-Anteile an diesem Tag 865,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,116 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des BVZ-Papiers auf 1 430,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165,32 CHF wert. Mit einer Performance von +65,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der BVZ-Wert an der Börse wurde auf 281,95 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at