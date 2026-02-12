SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in BVZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das BVZ-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 935,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,107 BVZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 152,94 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 11.02.2026 auf 1 430,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 52,94 Prozent erhöht.

Insgesamt war BVZ zuletzt 287,77 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at