Am 19.11.2025 wurden BVZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BVZ-Anteile bei 1 070,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die BVZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,935 BVZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 401,87 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 18.11.2026 auf 1 500,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 40,19 Prozent.

Jüngst verzeichnete BVZ eine Marktkapitalisierung von 296,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at