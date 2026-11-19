BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Rentabler BVZ-Einstieg?
|
19.11.2026 10:03:23
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 19.11.2025 wurden BVZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BVZ-Anteile bei 1 070,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die BVZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,935 BVZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 401,87 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 18.11.2026 auf 1 500,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 40,19 Prozent.
Jüngst verzeichnete BVZ eine Marktkapitalisierung von 296,01 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVZ AG
|
19.11.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.11.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.10.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
Analysen zu BVZ AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BVZ AG
|1 480,00
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung dürfte den ATX belasten -- DAX vor rotem Start -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei fällt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt dürfte Startverluste verzeichen. Auch am deutschen Markt zeichnen sich zum Auftakt rote Vorzeichen ab. Asiens Börsen präsentieren sich am Freitag tiefrot.