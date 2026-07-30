BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|BVZ-Performance
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30.07.2026 10:03:24
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der BVZ-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die BVZ-Aktie an diesem Tag bei 1 000,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BVZ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,100 BVZ-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.07.2026 gerechnet (1 720,00 CHF), wäre die Investition nun 172,00 CHF wert. Damit wäre die Investition 72,00 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 339,72 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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