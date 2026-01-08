SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BVZ-Aktie Anlegern gebracht.

Am 08.01.2016 wurde die BVZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren BVZ-Anteile an diesem Tag 574,50 CHF wert. Bei einem Investment von 1 000 CHF in BVZ-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,741 BVZ-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 1 280,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 228,02 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 2 228,02 CHF entspricht einer Performance von +122,80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BVZ belief sich zuletzt auf 252,57 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at