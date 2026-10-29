SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in BVZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das BVZ-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die BVZ-Aktie letztlich bei 850,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,176 BVZ-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der BVZ-Aktie auf 1 560,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 835,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 83,53 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von BVZ belief sich jüngst auf 307,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at