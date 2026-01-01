BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
01.01.2026 10:03:37
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades BVZ-Anteilen via Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren BVZ-Anteile 790,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,127 BVZ-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 30.12.2025 158,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 250,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,23 Prozent angewachsen.
Insgesamt war BVZ zuletzt 246,60 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
