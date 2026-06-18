SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in BVZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die BVZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das BVZ-Papier an diesem Tag 870,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BVZ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,115 BVZ-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 185,06 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 17.06.2026 auf 1 610,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,06 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von BVZ betrug jüngst 315,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at