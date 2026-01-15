BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Performance im Blick
|
15.01.2026 10:03:27
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen
Am 15.01.2025 wurden BVZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 890,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,236 BVZ-Aktien. Die gehaltenen BVZ-Aktien wären am 14.01.2026 14 044,94 CHF wert, da der Schlussstand 1 250,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,45 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von BVZ bezifferte sich zuletzt auf 256,71 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVZ AG
|
15.01.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26
|Börse Zürich in Rot: SPI beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.01.26
|Optimismus in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
01.01.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.12.25
|Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.12.25
|Starker Wochentag in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Zürich: SPI am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)