WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356

Performance im Blick 15.01.2026 10:03:27

SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in BVZ-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 15.01.2025 wurden BVZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 890,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,236 BVZ-Aktien. Die gehaltenen BVZ-Aktien wären am 14.01.2026 14 044,94 CHF wert, da der Schlussstand 1 250,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 40,45 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von BVZ bezifferte sich zuletzt auf 256,71 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

