BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|BVZ-Investment
|
12.03.2026 10:03:19
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor einem Jahr eingebracht
Am 12.03.2025 wurde die BVZ-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das BVZ-Papier bei 955,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BVZ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,047 BVZ-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (1 480,00 CHF), wäre das Investment nun 1 549,74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,97 Prozent vermehrt.
Der BVZ-Wert an der Börse wurde auf 291,97 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVZ AG
|
12.03.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwache Performance in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert (finanzen.at)
|
05.03.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.03.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwacher Handel: SPI zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
03.03.26
|SPI aktuell: SPI präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu BVZ AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BVZ AG
|1 480,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.