BVZ-Investment 12.03.2026 10:03:19

SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in BVZ eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 12.03.2025 wurde die BVZ-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das BVZ-Papier bei 955,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die BVZ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,047 BVZ-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.03.2026 gerechnet (1 480,00 CHF), wäre das Investment nun 1 549,74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 54,97 Prozent vermehrt.

Der BVZ-Wert an der Börse wurde auf 291,97 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

