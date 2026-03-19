BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|BVZ-Investition im Blick
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19.03.2026 10:04:12
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das BVZ-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die BVZ-Aktie 835,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,976 BVZ-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des BVZ-Papiers auf 1 440,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 245,51 CHF wert. Damit wäre die Investition 72,46 Prozent mehr wert.
BVZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 284,11 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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