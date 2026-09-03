BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Lukrative BVZ-Anlage?
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03.09.2026 10:04:02
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 03.09.2023 wurden BVZ-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 835,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 11,976 BVZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 844,31 CHF, da sich der Wert einer BVZ-Aktie am 02.09.2026 auf 1 490,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 78,44 Prozent.
Der Marktwert von BVZ betrug jüngst 283,96 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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