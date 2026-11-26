Heute vor 3 Jahren wurde das BVZ-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 880,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BVZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,364 BVZ-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 477,27 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 25.11.2026 auf 1 450,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,77 Prozent erhöht.

Alle BVZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 286,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at