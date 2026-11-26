BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Performance im Blick
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26.11.2026 10:03:22
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das BVZ-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 880,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die BVZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11,364 BVZ-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 477,27 CHF, da sich der Wert eines BVZ-Papiers am 25.11.2026 auf 1 450,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 64,77 Prozent erhöht.
Alle BVZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 286,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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