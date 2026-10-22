BVZ Aktie
WKN: 924111 / ISIN: CH0008207356
|Profitable BVZ-Anlage?
|
22.10.2026 10:03:22
SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen
BVZ-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BVZ-Papiers betrug an diesem Tag 1 060,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,094 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 141,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 500,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 41,51 Prozent.
Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 295,79 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BVZ AG
|
22.10.26
|SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
08.10.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BVZ-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Handel in Zürich: So steht der SPI aktuell (finanzen.at)
|
05.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI aktuell: SPI klettert letztendlich (finanzen.at)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus (finanzen.at)
|
01.10.26
|SPI-Papier BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BVZ von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu BVZ AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BVZ AG
|1 510,00
|0,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.