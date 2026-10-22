SPI-Titel BVZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BVZ von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in BVZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

BVZ-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des BVZ-Papiers betrug an diesem Tag 1 060,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die BVZ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,094 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.10.2026 141,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 500,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 41,51 Prozent.

Der Börsenwert von BVZ belief sich zuletzt auf 295,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at