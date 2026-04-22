SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So hoch ist die Dividendenzahlung von Bystronic (ex Conzzeta)

Wie im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta) am 21.04.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 4,00 CHF. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Insgesamt wurde entschieden 8,30 Mio. CHF an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 66,53 Prozent verkleinert.

Bystronic (ex Conzzeta)-Dividendenrendite im Fokus

Der Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 212,00 CHF. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Bystronic (ex Conzzeta) wird das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilsschein auswirken. Die Dividendenausschüttung an die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Bystronic (ex Conzzeta) verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,48 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 1,29 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Bystronic (ex Conzzeta) via SIX SX 8,23 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an einer Performance von -7,58 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie Bystronic (ex Conzzeta)

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 5,00 CHF. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,37 Prozent anziehen.

Bystronic (ex Conzzeta)-Schlüsseldaten

Die Dividenden-Aktie Bystronic (ex Conzzeta) gehört dem SPI an und ist an der Börse aktuell 438,771 Mio. CHF wert. Bystronic (ex Conzzeta) besitzt aktuell ein KGV von 0,00. 2025 setzte Bystronic (ex Conzzeta) 613,200 Mio. CHF um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von -14,00 CHF.

Redaktion finanzen.at