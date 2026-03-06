SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 3 Jahren gekostet

Das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 678,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investierten, hätten nun 14,749 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 05.03.2026 auf 236,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 480,83 CHF wert. Mit einer Performance von -65,19 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bystronic (ex Conzzeta) wurde am Markt mit 485,78 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at