Bystronic Aktie

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WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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Bystronic (ex Conzzeta)-Performance 28.08.2026 10:03:39

SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Bystronic (ex Conzzeta)-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1 260,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,079 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11,49 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers am 27.08.2026 auf 144,80 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 88,51 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Bystronic (ex Conzzeta) zuletzt 289,71 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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