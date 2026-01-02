SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 310,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 32,258 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 709,68 CHF, da sich der Wert einer Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie am 30.12.2025 auf 270,00 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 12,90 Prozent.

Jüngst verzeichnete Bystronic (ex Conzzeta) eine Marktkapitalisierung von 557,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at