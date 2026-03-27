Bystronic Aktie

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WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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Langfristige Performance 27.03.2026 10:05:09

SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 325,50 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert, befänden sich nun 30,722 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 451,61 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Anteils am 26.03.2026 auf 210,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 35,48 Prozent.

Der Bystronic (ex Conzzeta)-Wert an der Börse wurde auf 433,61 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bystronic (ex Conzzeta) 221,00 -2,86% Bystronic (ex Conzzeta)

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