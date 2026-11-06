Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Lukrative Bystronic (ex Conzzeta)-Investition?
|
06.11.2026 10:03:30
SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr gekostet
Vor 1 Jahr wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 261,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,824 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers auf 147,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 562,91 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 43,71 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 314,61 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bystronic (ex Conzzeta)
|
06.11.26
|SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
30.10.26
|SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
26.10.26
|Montagshandel in Zürich: Anleger lassen SPI zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in Zürich: SPI legt am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
23.10.26
|SPI-Handel aktuell: SPI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|SPI-Wert Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
22.10.26
|Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Bystronic (ex Conzzeta)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bystronic (ex Conzzeta)
|155,80
|-1,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.