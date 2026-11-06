SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 261,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,824 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers auf 147,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 562,91 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 43,71 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 314,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at