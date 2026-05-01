Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Profitabler Bystronic (ex Conzzeta)-Einstieg?
|
01.05.2026 10:03:56
SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie letztlich bei 645,00 CHF. Bei einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,550 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.04.2026 301,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 194,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 69,83 Prozent eingebüßt.
Jüngst verzeichnete Bystronic (ex Conzzeta) eine Marktkapitalisierung von 390,42 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bystronic (ex Conzzeta)
|
01.05.26
|SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
30.04.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Start im Minus (finanzen.at)
|
24.04.26
|SPI-Papier Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.04.26
|Freundlicher Handel: SPI-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
22.04.26
|SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So hoch ist die Dividendenzahlung von Bystronic (ex Conzzeta) (finanzen.at)
|
21.04.26
|Annual General Meeting 2026 (EQS Group)
|
21.04.26
|Ordentliche Generalversammlung 2026 (EQS Group)
|
21.04.26
|Verluste in Zürich: SPI schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Bystronic (ex Conzzeta)
Aktien in diesem Artikel
|Bystronic (ex Conzzeta)
|208,00
|4,52%