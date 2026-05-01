SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie letztlich bei 645,00 CHF. Bei einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,550 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.04.2026 301,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 194,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 69,83 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Bystronic (ex Conzzeta) eine Marktkapitalisierung von 390,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at