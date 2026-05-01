Bystronic Aktie

Bystronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Bystronic (ex Conzzeta)-Einstieg? 01.05.2026 10:03:56

SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie letztlich bei 645,00 CHF. Bei einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,550 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.04.2026 301,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 194,60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 69,83 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Bystronic (ex Conzzeta) eine Marktkapitalisierung von 390,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bystronic (ex Conzzeta)

mehr Nachrichten

Analysen zu Bystronic (ex Conzzeta)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bystronic (ex Conzzeta) 208,00 4,52% Bystronic (ex Conzzeta)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 April 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
18:27 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
18:04 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
17:56 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen