Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Bystronic (ex Conzzeta)-Investition im Blick
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10.04.2026 10:03:36
SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier bei 1 214,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,824 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie auf 218,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 179,98 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 82,00 Prozent.
Bystronic (ex Conzzeta) war somit zuletzt am Markt 458,39 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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