SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bystronic (ex Conzzeta)-Einstiegs gewesen.

Am 12.06.2016 wurde das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier bei 639,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,565 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 277,00 CHF, da sich der Wert einer Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie am 11.06.2026 auf 177,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,30 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 369,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at