Bystronic Aktie

Bystronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502

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Rentabler Bystronic (ex Conzzeta)-Einstieg? 19.06.2026 10:04:24

SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bystronic (ex Conzzeta) gewesen.

Das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 385,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier investiert hätte, hätte er nun 25,974 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 3 766,23 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 145,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,34 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Bystronic (ex Conzzeta) bezifferte sich zuletzt auf 301,79 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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