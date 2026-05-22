SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie betrug an diesem Tag 275,00 CHF. Bei einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,636 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wären am 21.05.2026 677,09 CHF wert, da der Schlussstand 186,20 CHF betrug. Mit einer Performance von -32,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 381,16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at