SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Bystronic (ex Conzzeta) bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Bystronic (ex Conzzeta)-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile bei 683,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,146 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.07.2023 gerechnet (622,00 CHF), wäre das Investment nun 91,07 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,93 Prozent verringert.

Insgesamt war Bystronic (ex Conzzeta) zuletzt 1,31 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at