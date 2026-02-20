SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 20.02.2016 wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 618,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,162 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.02.2026 auf 272,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44,09 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 55,91 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Bystronic (ex Conzzeta) betrug jüngst 567,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at