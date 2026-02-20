Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Bystronic (ex Conzzeta)-Investment im Blick
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren bedeutet
Am 20.02.2016 wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 618,00 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,162 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.02.2026 auf 272,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 44,09 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 55,91 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Bystronic (ex Conzzeta) betrug jüngst 567,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!