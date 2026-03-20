SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bystronic (ex Conzzeta)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Bystronic (ex Conzzeta)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 638,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,567 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 306,27 CHF, da sich der Wert eines Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers am 19.03.2026 auf 195,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69,37 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Bystronic (ex Conzzeta) belief sich zuletzt auf 403,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at