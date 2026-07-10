SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bystronic (ex Conzzeta)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 619,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16,155 Bystronic (ex Conzzeta)-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 213,25 CHF, da sich der Wert einer Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie am 09.07.2026 auf 137,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -77,87 Prozent.

Zuletzt verbuchte Bystronic (ex Conzzeta) einen Börsenwert von 286,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at