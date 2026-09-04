Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
|Frühes Investment
|
04.09.2026 10:03:59
SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 660,00 CHF. Bei einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,515 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 150,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 227,27 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 77,27 Prozent.
Zuletzt verbuchte Bystronic (ex Conzzeta) einen Börsenwert von 300,60 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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