Langfristige Performance 16.01.2026 10:03:45

SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Bystronic (ex Conzzeta)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1 160,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,862 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 278,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 239,66 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 76,03 Prozent.

Bystronic (ex Conzzeta) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 555,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

