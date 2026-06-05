SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Bystronic (ex Conzzeta) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Bystronic (ex Conzzeta)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie bei 1 200,00 CHF. Bei einem Bystronic (ex Conzzeta)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,083 Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 195,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16,27 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 83,73 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Bystronic (ex Conzzeta) bezifferte sich zuletzt auf 398,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at