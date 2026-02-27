Bystronic Aktie

Performance unter der Lupe 27.02.2026 10:03:43

SPI-Titel Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Bystronic (ex Conzzeta) von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Bystronic (ex Conzzeta)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 27.02.2025 wurde die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 302,00 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Bystronic (ex Conzzeta)-Aktie investierten, hätten nun 3,311 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 26.02.2026 auf 265,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 879,14 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 12,09 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Bystronic (ex Conzzeta) bezifferte sich zuletzt auf 542,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

