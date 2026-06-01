Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Lohnende Calida-Anlage?
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01.06.2026 10:04:06
SPI-Titel Calida-Aktie: Hätte sich eine Calida-Anlage vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
Das Calida-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 17,04 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Calida-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 586,854 Calida-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,18 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 10 082,16 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,82 Prozent zugenommen.
Calida erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 122,78 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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