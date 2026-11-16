Calida Aktie

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WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

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Lohnende Calida-Anlage? 16.11.2026 10:03:29

SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Calida-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Calida-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Calida-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Calida-Anteile bei 13,32 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Calida-Aktie investiert hat, hat nun 750,751 Anteile im Depot. Die gehaltenen Calida-Papiere wären am 13.11.2026 10 405,41 CHF wert, da der Schlussstand 13,86 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,05 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Calida belief sich jüngst auf 99,07 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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