Calida Aktie

Calida ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Calida-Investmentbeispiel 02.11.2026 10:03:52

SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Calida eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 02.11.2021 wurden Calida-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Calida-Anteile an diesem Tag bei 47,84 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Calida-Aktie investiert, befänden sich nun 2,090 Calida-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 13,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28,55 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 71,45 Prozent.

Der Börsenwert von Calida belief sich zuletzt auf 97,51 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Calida AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Calida AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Calida AG 14,98 2,18% Calida AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:38 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:37 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zieht im Montagshandel an, während auch der deutsche Leitindex Zuwächse verzeichnet. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen