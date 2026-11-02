Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Calida-Investmentbeispiel
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02.11.2026 10:03:52
SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätte eine Investition in Calida von vor 5 Jahren gekostet
Am 02.11.2021 wurden Calida-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Calida-Anteile an diesem Tag bei 47,84 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Calida-Aktie investiert, befänden sich nun 2,090 Calida-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.10.2026 auf 13,66 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28,55 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 71,45 Prozent.
Der Börsenwert von Calida belief sich zuletzt auf 97,51 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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