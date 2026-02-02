Calida Aktie

WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

Calida-Anlage 02.02.2026 10:04:30

SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Calida-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Calida-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Calida-Anteile bei 30,76 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,250 Calida-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 39,53 CHF, da sich der Wert einer Calida-Aktie am 30.01.2026 auf 12,16 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 60,47 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Calida belief sich zuletzt auf 85,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

