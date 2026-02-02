Calida Aktie
WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464
|Calida-Anlage
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Calida-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Calida-Anteile bei 30,76 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,250 Calida-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 39,53 CHF, da sich der Wert einer Calida-Aktie am 30.01.2026 auf 12,16 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 60,47 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Calida belief sich zuletzt auf 85,10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Calida AG
