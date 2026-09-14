SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Calida-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,59 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 326,923 Calida-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 13,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 387,31 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 56,13 Prozent abgenommen.

Am Markt war Calida jüngst 95,75 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at