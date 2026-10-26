SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Calida-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 25,39 CHF. Bei einem Calida-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 393,822 Calida-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 261,47 CHF, da sich der Wert eines Calida-Anteils am 23.10.2026 auf 13,36 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 47,39 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Calida eine Marktkapitalisierung von 95,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at