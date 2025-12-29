SPI-Titel Calida-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Calida von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Calida-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurde das Calida-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Calida-Aktie an diesem Tag bei 30,98 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Calida-Aktie investiert, befänden sich nun 322,785 Calida-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.12.2025 3 841,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11,90 CHF belief. Mit einer Performance von -61,59 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Calida belief sich zuletzt auf 83,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at