Calida Aktie

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WKN DE: A1JJES / ISIN: CH0126639464

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Calida-Investition im Blick 17.08.2026 10:04:12

SPI-Titel Calida-Aktie: So viel Verlust hätte ein Calida-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Calida-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Calida-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 29,85 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33,498 Calida-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 488,39 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,58 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 51,16 Prozent gleich.

Am Markt war Calida jüngst 103,91 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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